福岡軟銀鷹球團會長、85歲的王貞治10月17日獲選日本政府「文化勳章」。王貞治至今仍保有中華民國國籍，但近日卻有媒體寫成「台灣國籍」，美籍旅台的方恩格律師對此不解，網友指出王的父親來自浙江省青田縣，一家人跟中華民國的情感羈絆就是ROC的CHINA。

王貞治10月17日獲選日本政府「文化勳章」，這是設立於1937年昭和時代，表揚對日本文化發展有卓越貢獻的獎章。歷史上運動界只有4人獲頒文化勳章：2008古橋廣之進（游泳）、2021長嶋茂雄（棒球）、2023川淵三郎（足球）、2025王貞治（棒球）。

國際政治觀察家方恩格今指出，有媒體以英文報導王貞治的事蹟時，提及「國共內戰戰敗後遷都台灣，中華民國成為台灣的正式名稱」、「王貞治一直保留台灣國籍」。他用Google翻譯確認內文：王貞治1940年出生於日本，母親是日本人，父親是中國人。他一生都居住在日本，但擁有中華民國國籍。1949年，國民黨領導的政府在國共內戰戰敗後遷都台灣，中華民國成為台灣的正式名稱。王貞治的父親是中華民國公民，他為所有子女都登記了中華民國國籍。王貞治一直保留台灣國籍，遵照父親的意願，放棄了多次入籍日本的機會。

網友表示「地球上就沒有台灣國籍，目前現存的是中華民國國籍」、「Ross無法理解奇幻的台灣主體意識形態哈哈」、「王貞治先生的父親來自中國浙江省青田縣，他們一家人跟中華民國的情感羈絆就是ROC裡的CHINA，他跟台灣哪有什麼關係？」、「尊敬王貞治先生」

日本政府1977年設立「國民榮譽賞」首位獲獎者就是王貞治，當時他打到756轟成為「世界全壘打王」，退役時累積868轟、427次敬遠四壞無人能及。王貞治是唯一獲選「國民榮譽賞」的非日本國民（國籍為中華民國），也是少數獲頒「文化勳章」的外國人。

據了解，明年2月經典賽熱身賽，王貞治將率軟銀鷹來台指導中華隊。