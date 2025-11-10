沈伯洋遭通緝吳思瑤扯韓國瑜「無動於衷」 民進黨慣用招數網紅全破解！ @ChinaTimes ​

大陸重慶公安日前對綠委沈伯洋立案調查，大陸官媒《央視》9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，稱可透過國際刑警對沈展開全球抓捕。綠委吳思瑤今喊出「今天沈伯洋，明天任何人」，還質疑立院麻木不仁，轟立法院長韓國瑜無動於衷，但話術早已經被粉專預先料中。

針對起底「起底台獨沈伯洋」事件，陸委會9日表示，中共目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，「這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。」但4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」同日發文直批：「想太多！我們一沒搞台獨，二沒搞詐騙，三沒瞎扯普發一萬是配合中共窮台。關我們屁事？你個人造業個人擔，沈伯洋和陸委會不要牽拖我們啦！」

根據《民視新聞網》報導，吳思瑤今(10日)對此直呼「沒有人是局外人，誰還在無動於衷？」她表示，這種片面宣布法辦，企圖長臂管轄，完全是一種自嗨，更是自以為是、自我膨脹的行徑。雖然裝腔做勢成分居多，但台灣也不能視若無睹，「今天沈伯洋，明天任何人」，國安會、陸委會、外交部、警政署皆已陸續發表譴責，但身為當事人的立法院呢？

吳思瑤強調，民進黨第一時間提出提出國會聲明，抗議中國把手伸入台灣國會，但朝野協商就被藍白封殺。她喊話，捍衛國會尊嚴，立院必須表明立場，國會議長豈能置身事外？國會議長政治中立，韓國瑜不能被藍白綁架，更不能向中國低頭。吳思瑤喊話：立院還要麻木不仁到什麼時候？韓國瑜還要繼續無動於衷下去？「我想，韓國瑜應該不會想學鄭麗文吧？」

高雄林小姐PO出她9日的預言「我猜民進黨星期一可能會：譴責阿共，譴責國民黨、民眾黨不幫罵阿共，譴責韓國瑜不罵阿共，譴責鄭麗文不罵阿共」，還有「今天我們都是沈伯洋」。林小姐今(10日)直言：是不是都中了？因為民進黨都是這幾步！