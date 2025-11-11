大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋立案調查，引發外界熱議，在今（11）日，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員聲援沈。對此，時常評論時事的蘇一峰也驚呼，作為「抗中保台第一品牌」的民進黨，竟然要靠韓國瑜抗中保台。

賴清德今天下午出席工業節慶祝大會前受訪表示，大陸對台灣並沒有管轄權，又何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何的違法。他並稱，非常期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，應率領跨黨派委員來聲援沈伯洋，否則今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一人。

另外，賴清德也呼籲大陸應展現大國風範，這種跨國追捕自由人士不會為國際社會所接受，不僅對兩岸的和平發展沒有益處，同時會把台灣人民越推越遠。

蘇一峰今天晚間在臉書發文，轉發賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋的相關新聞截圖，並直呼，作為「抗中保台第一品牌」的民進黨，竟然要靠韓國瑜抗中保台。不少網友也在蘇一峰的貼文留言表示，「不是說沒在怕嗎」、「現在是誰當總統」、「沒能力就下台」、「關稅、戰機武器，也要韓院長幫忙嗎」、「個人造業個人擔」。