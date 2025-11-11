今（11）日新莊輔大醫院發生一起暴力事件，一名曾姓男子趁著就診時，持美工刀刺傷醫師江漢聲，隨即被壓制，事後被發現他在臉書已經預告犯案。胸腔科醫師蘇一峰稍早曝光自己快一年前也遇到醫療暴力，當天直接報案，該名患者處有期徒刑三個月可易科罰金。

據了解，刺傷江漢聲的曾嫌曾是輔大學生。蘇一峰在臉書發文表示，他過去就對前校長江漢聲醫師有敵意，常在網路上罵江醫師，竟然裝看診尋仇。蘇批評，「醫療不是拿來利用尋仇的場所」。

蘇一峰接著表示，快一年前有名五十多歲男性患者，第一次就醫自己的診時，剛進門就踹椅子，自己一提問，對方就不耐煩咆哮拍桌，還激動的揮舞拳頭，使用暴力妨害自己執行醫療業務，門診因此終止了快一個小時。

他強調，醫療暴力零容忍，自己當天直接報案，法院判決該名患者有期徒刑三個月，可易科罰金。蘇一峰最後強調，「感謝法界重視醫療暴力，呼籲醫療人員的同仁，大家一起重視醫療暴力零容忍，千萬不要姑息。」

針對今日發生的看診暴力事件，輔大醫院回應，江漢聲醫師經院內醫療團隊即時處理，雖然受傷，但沒有生命危險，院方後續將全力配合警方調查。該醫院強調，強烈譴責任何形式的醫療暴力行為，會依法追究相關責任，絕不寬貸，並持續對院內安全防護措施進行強化，確保醫療人員與病患安全。