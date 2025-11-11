美國總統川普也要來普發現金？川普9日喊出，每位美國人至少將獲得2000美元（約新台幣6.2萬元）的「關稅紅利」。但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）受訪時卻尷尬透露，他不清楚這事情，尚未就此構想與總統討論過。

川普9日在自家社群平台Truth Social 上發文，宣稱將利用關稅收入向除了高收入群體外的大多數美國民眾發放至少2000美元「紅利」。他吹噓關稅能為美國帶來巨額收入，可用於償還國家債務，還大讚美國經濟狀況良好，「反對關稅的人是傻瓜！我們現在是世界上最富有、最受尊敬的國家，幾乎沒有通膨，股市創下歷史紀錄！」

然而川普在畫大餅之際，並沒有進一步說明更多細節，例如這項紅利是否會獲得授權、誰將有資格領取，以及這會在多大程度上削弱關稅的償債能力。

身為國家財政大掌櫃的貝森特因此成為外界尋求答案的不二人選。貝森特9日在美國廣播公司（ABC）節目《This Week》中坦言，他尚未就此事與總統溝通，可是同時也不忘試圖幫川普緩頰，指出雖然並非直接發錢，但「2000美元紅利的發放形式可以有很多種。它可能就體現在總統議程中的各項減稅措施上，比如取消小費稅、加班費免稅、社會保障金免稅，以及汽車貸款可抵扣稅款等。」

貝森特在節目中還進一步強調，「在未來幾年內，我們透過關稅可能收到數兆美元，但徵收關稅的真正目的是重塑貿易平衡，並且讓它變得更加公平。」

其實貝森特8月接受CNBC訪問時曾明確指出，無論是他本人還是川普總統，都將「專注於償還國債」列為施政重點，因此關稅收入應優先用於償還聯邦債務，而非直接派發給民眾。