美國總統川普周一表示，如果最高法院對他動用緊急權力法向幾乎所有國家徵收全面關稅判決敗訴，那麼美國將面臨一場「經濟與國安災難」。

川普表示，其政府準備用這份「關稅紅利」向中低收入美國人發放2000美元，同時將用剩餘收益降低美國債務。

川普之前就曾提出向收入較低的美國人發放「關稅紅利」，周日在Truth Social上發文以及周一在白宮總統辦公室（the Oval Office）發表公開談話時，川普再度提起這個想法。

在白宮為其新任駐印度特使Sergio Gor舉行就職儀式時，川普表示：「我們將向中低收入族群發放紅利，大約是2000美元，我們也將利用剩餘的關稅收入來降低國家債務」。

川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周一在白宮表示，政府原本認為關稅收入應完全用於降低赤字，但現在因「稅收暴增」，所以認為有機會推進分紅計畫。

近幾個月來，美國人對經濟與通膨壓力越來越感到不滿，川普的支持率也開始下滑，許多選民表示，經濟壓力是他們在紐澤西州、維吉尼亞州和紐約市地方選舉轉向支持民主黨的原因之一。

周一川普也再度把炮火瞄準最高法院。上周三，美國最高法院對川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收大規模關稅的權力提出質疑，因這項法案並未提及關稅，只有在美國總統宣布國家緊急狀態期間，賦予總統監管進口產品的條款。

川普周一在Truth Social上發文稱最高法院若判他敗訴，那麼美國要退還的關稅將遠遠超出媒體所報導的逾1000億美元。川普寫道：這些估算太過低，必需退還的關稅收入與投資額將超過2兆美元。

川普在白宮記者會上表示：「他們給出的數字不對。如果我們在最高法院敗訴，那將是一場經濟災難，也將是國安災難」。