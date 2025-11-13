去年國內觀光產值達8378億元，賴清德總統宣示要將觀光打造為兆元產業。交通部長陳世凱今受訪時指出，觀光署已規劃明年推出旅遊補助，例如平日（周一至周四）住宿補助最高2000元、每個月抽出1000名生日住宿金1200元，以及團體旅遊補助等。

行政院11月6日通過「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，115年至118年將投入100.14億元，以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線，預期所帶動的國旅效益可以增加10％的旅遊人次，創造觀光產值可達1226億元。

交通部長陳世凱說明國旅人次成長。（陳祐誠攝）

陳世凱指出，國旅現在有一個問題，就是尖峰和離峰的人數差很多，尖峰出遊的房價自然就貴，但平日其實很便宜，因此政策要鼓勵民眾平日出遊，另外會提供每月1000名的生日住宿金1200元，鼓勵民眾生日時出去旅遊。

根據觀光署規劃，平日住宿優惠方案，預計發行住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元，最高可抵2000元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

旅行社招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜行程（例假日不超過1天）。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

陳世凱說，希望大型活動、演唱會可以來台灣舉辦。操作上會跟旅行社合作，例如提供門票給國內旅行社去跟國外旅行社做對接，招攬國外旅客。上路第1年，希望可以吸引2至3組大咖的國外藝人，或是大型頒獎、展覽等，地點不限，全台縣市都可以納入，現已開始探詢一些藝人的檔期。

陳世凱認為，大家都說國旅崩盤，但台北的飯店還是一直開，他帶家人在中部、南部旅遊時，也是到處人都很多，光復節連假他去墾丁住飯店，雖然有點貴，但業者說創下歷年10月最高營業額。他強調，觀光署統計的國旅人次年年成長，今年看來也會超過去年。