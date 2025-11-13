美元指數上周一度突破100元價位，是8月1日以來首度回到100整數關卡。但以提出「美元微笑理論」（Dollar Smile Theory）聞名的基金經理、現任倫敦資產管理公司Eurizon執行長任永力（Stephen Jen）近日預測，在美國總統川普剩餘任期內，美元將再度下跌約13.5%。

今年以來美元累計貶值約7%，可能創下8年以來最疲弱的年度表現。任永力指出，儘管近期美元略有回升，但「美元下一波主要走勢仍是走貶」，預期隨著海外經濟加速復甦，美元的吸引力將進一步減弱。

任永力分析，川普政府本身也有意讓美元走弱，以降低美國製造業的出口成本，推動產業振興，此外，市場對主要儲備貨幣的需求下降，使得黃金與比特幣頻頻創下新高，以及預期聯準會（Fed）可能進一步降息，這4大原因是拖累美元的關鍵因素。

根據任永力的「美元微笑理論」，美元通常在美國經濟極強或嚴重衰退時走強，而當美國成長僅略高或略低於其他國家時，美元往往走軟，他認為，目前的全球環境正符合這一情況。

根據國際貨幣基金（IMF）預估，美國今年GDP成長率將放緩至2%，低於去年的2.8%，反觀大陸預期成長4.8%，雖低於去年的5%，但極具競爭力，歐元區經濟體則預計成長1.2%，高於去年的0.9%。

任永力總結表示，美元未來幾季可能持續承壓，而黃金與比特幣的強勢將成為這場美元調整周期中的最大受益者。