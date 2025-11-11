iPhone Air主打輕薄機身 ，但自今年9月上市後銷售不如預期，外媒指出，蘋果可能將無限期延後下一代 iPhone Air的推出，這款被視為劃時代的手機可能成為絕響。蘋果則尚未對市場傳聞回應。

《The Information》等外媒指出， iPhone Air 2原計劃明年秋天推出，將配備雙鏡頭，並維持6.5吋大螢幕的輕薄設計，但由於首代銷售低迷，蘋果已延後新機開發，明年可能無法如期上市。iPhone Air在大陸一度因eSIM問題延遲上市，之後官網開放首批貨5分鐘就賣光，不過分析師認為，全球需求仍低於預期。

iPhone Air在台灣銷售也差於預期，雖外型輕巧，但僅配備單鏡頭與單喇叭，為追求纖薄犧牲了電池續航、相機表現與喇叭音效，且售價3萬6900元起跳，接近高階iPhone Pro系列，令不少消費者卻步，近期網拍平台甚至出現接近3萬元的跳水價。

知情人士透露，蘋果已大幅下修首代iPhone Air 產量，合作組裝商鴻海僅剩一條半產線運作，預計11月底前全面停產；另一家立訊精密則在10月底停工。兩家公司正集中多條生產線供應熱銷的iPhone 17 Pro系列。

CIRP統計顯示，今年9月iPhone Air僅占iPhone整體銷售量3%，低於去年iPhone 16 Plus的4%，熱門款 iPhone 17 Pro與Pro Max市占則分別為9%與12%。

華爾街分析認為，iPhone Air銷量不佳，市場需求低迷，可能成為繼Plus和mini系列之後，又一款表現不理想的機型。