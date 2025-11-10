值得矚目的是，甫上市一個多月的iPhone 17系列氣勢驚人，一舉包辦榜單六個席次，其中iPhone 17 Pro Max（2TB）以單月下跌逾2,000元登上本月「降價王」。三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）則以累計近1.7萬元的總降價幅度，蟬聯「總降價王」，凸顯「高階大容量與摺疊機」仍是市場促銷主軸。

傑昇通信指出，新一代iPhone 17系列自上市以來銷售火熱，不僅快速擠進熱銷榜，也在短時間內出現價格鬆動。10月榜單中多款Pro以上旗艦與512GB起跳機型平均降幅約3%，雖不及Android手機動輒10%以上的調整幅度，仍反映市場對蘋果新品價格策略的高度關注。通路端為配合十月連假檔期及雙11前暖身活動，加碼促銷才讓消費者明顯感受到價格鬆動。

三星方面，10月同樣表現亮眼，共有五款機型進榜，其中Galaxy Z Fold7（12GB/512GB）以累計降價16,910元蟬聯「總降價王」。傑昇通信分析，隨著Google、vivo等新摺疊機相繼登場，Fold7售價順勢下探、形成常態性促銷；通路也提前透過降價迎接新機上架，預期雙11及年底感恩檔期價格仍有機會再創新低。

此外，入門機Galaxy A16（6GB/128GB）以單月降幅17%、總降幅41%勇奪「雙冠王」，成為榜上唯一入門機型。傑昇通信指出，對入門手機而言，逾四成總降幅極為罕見，顯示產品進入週期尾聲，隨接班機Galaxy A17登場接棒，反映入門市場競爭激烈。不過，以A16「功能實用、價格近乎腰斬」的優勢來看，對預算型用戶而言正是入手好時機。