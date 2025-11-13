【LIVE直播】卓榮泰出席資訊科技展最新回應

台美關稅談判持續進行中，有關美國媒體Politico最新引述知情人士爆料指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」；對此，行政院長卓榮泰下午回應，現在有一些外界訊息未經任何證實，但是都不會影響雙方正在進行的談判內容跟進度。

美國媒體Politico引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣的目標則是月底前與美敲定協定。

卓榮泰今下午出席2025資訊月暨台灣教育科技展開幕典禮，會前被問到台美關稅議題時，他回應，台美雙方談判在上個月進行第五輪實體磋商，之後又進行了視訊會議，目前雙方正做最後的文件交換，確認書面文件後就能有共識，希望進入最後的總結會議。

卓榮泰續指，談判架構一直是以我們提出的「台灣模式」作為談判基礎，也就是由我們國內廠商、產業，自主赴美投資，政府做金融融資保證，雙方政府會就未來產業設置的園區，做更多設置上或進行上的便利跟協助，「至於現在有一些外界訊息未經任何證實，但是都不會影響雙方正在進行的談判內容跟進度。」