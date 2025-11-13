台美對等關稅談判進入關鍵時刻，外媒披露「台灣需對美投資 3,500 億至 5,500 億美元」，引發各界高度關注。對此，經濟部長龔明鑫今（13）日受訪表示，「目前尚未確認這個訊息，談判進度與內容均由 OTM 辦公室與副院長負責，他們才是第一線談判，應由他們統一對外說明。」

外界關注，這筆金額是否會納入台積電赴美投資計算範圍？龔明鑫表示，確定後會對外界及立法院做完整說明。

是否能在 11 月底前敲定？他回應，「不是我能決定的，這要雙方還要談時間。」

針對總統賴清德日前指示外交部、經濟部與經貿辦共同討論與台商主要布局國家簽訂「投資保障協議」，避免雙重課稅。龔明鑫表示，台灣一直持續推動相關協定，近期已與英國、加拿大簽署相關協定，與泰國也更新了投保協定。

對於外界比較關心的美國，他表示，「美國眾議院已通過，目前等待參議院排案。據我了解，美方議員大致沒有異議，只是排程影響進度。」

他還透露，目前印尼有意與台灣重新談判投保協定，而新加坡方面也傳達希望更新 40 年前簽署的舊協定，「政府會積極處理」。

針對中油觀塘第三接收站爭議出現「新事證」，是否重新調查？龔明鑫證實，尊重廉政署與檢調的調查，「不介入、不施壓」，經濟部會全力配合調查。