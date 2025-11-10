調查發現，貿易緊張情勢可能會使歐元區、歐盟和更廣泛的歐洲國家在2025年的國內生產總值(GDP)減少0.03個百分點；在2026年，負面影響可能導致GDP減少0.5到0.6個百分點，其中歐元區受到最大衝擊。

該項調查主要是基於歐盟36個國家，以及非歐盟國家(例如英國、瑞士、土耳其和烏克蘭)商業聯合會的回覆。

BusinessEurope說，調查結果一致於歐洲央行(ECB)的觀點，即關稅和不確定性對歐元區成長的影響，在2025年至2027年間可能約在0.7個百分點左右。

歐洲央行表示，此一數字已經低於此前的預期，因為在歐盟與美國在7月底達成貿易協定之後，政策不確定性迅速下降。

不過，BusinessEurope表示，企業仍對於缺乏可預測性表達擔憂，推遲的經濟影響，以及未來美國關稅帶來的不確定性，都對成長構成了中期挑戰。