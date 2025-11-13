台美關稅談判尚未有結論，美國政治媒體《Politico》今（13日）披露，美方要求台灣投資3500至5500億美元，介於南韓與日本之間，引發高度關注。對此，前行政院副院長施俊吉於臉書表示，台灣必須拒絕美國的需索，因為台灣並沒有獲得美國承諾，沒有駐軍也沒有協防承諾，美國戰略模糊下沒有道理要求台灣鉅額投資。

儘管美國最高法院將針對關稅合法性做出裁決，但川普政府並沒有停下談判腳步，傳出台美有機會在月底前達成協議，但雙方仍在討論協議中一項條款，美方要求台灣仿效先前與南韓、日本達成的投資承諾，規模落在南韓的3500億美元至日本的5500億美元之間。

施俊吉於臉書表示，「川普強迫日韓投資美國，台灣是否也被脅迫投資美國，金額又是多少？政府從來不說！但傳言金額介於日韓之間。」施俊吉表示，美國從不諱言，凡需美國軍事保護的國家，即須掏錢投資美國。

沒駐軍也沒承諾 要台灣掏錢不合理

施俊吉分析，美國敢強行需索，就是仗著美國如果退出北大西洋公約組織，歐盟的軍事防務將鬆弛，歐盟的軍費會增加；日本需要美國的核子保護傘及美軍協防北韓與中俄；南韓仰賴美國共同抵禦北韓；而台灣則期待美國會阻止中國武力犯台。

然而美國對台灣的立場卻與日韓歐截然不同，施俊吉指出，需要美國協助是真，但美國在歐日韓皆駐紮軍隊，並簽訂協防條約，所以確實依賴美軍，「然而美國在台既無駐軍也沒有協防條約，而且一直採取戰略模糊策略，從不承諾中國如果犯台，美國會出兵干涉。」

在此狀況下，施俊吉強調，美國沒有道理要求台灣比照歐日韓，就像美國沒有道理也從來不敢要求越南、馬來西亞，以及新加坡鉅額投資美國一樣。

文末，施俊吉認為，台灣政府應該拒絕美國的索求，因為這項介入新台幣10.85兆至17.05兆的鉅額投資，是好幾代台灣人的積蓄，「我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人？」