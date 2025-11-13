外媒報導，中國稅務機關首度下令亞馬遜等多家電商巨頭提交銷售數據，此一罕見動作旨在打擊利用線上平台進行跨境業務的商家逃稅。

香港明報引述外電消息，根據遍布全中國的線上賣家透露，近幾個月來，中國各地稅務機關要求主要平台報送部分中國商家的第三季收入，以遏制瞞報銷售額的行為。

知情人士指出，亞馬遜從10月中旬開始分享數據，阿里巴巴的AliExpress、Temu和Shein Group Ltd.等中國競爭對手之前收到要求後也開始報送資料。稅務機關並未指控這些平台本身有任何不當行為。

知情人士透露，這些數據讓中國監管機構更準確地了解線上出口商的銷售額，實際銷售額往往遠高於他們向稅務機關申報的數字。知情人士又指，如果賣家修改申報資料以與平台資料一致，他們可能面臨高達13％的增值稅以及企業所得稅，補繳的稅款將吞噬利潤。

根據中國稅法，年銷售額超過人民幣500萬元的公司，需要支付的增值稅稅率最高可達13％。商家只有在能夠提供海關清關文件和其他出口證明的情況下，才能免徵此稅，但大多數線上賣家在目前的業務結構下很難做到這一點。

亞馬遜發言人表示，「在我們營運的每個國家都遵守所有適用的法律法規」。

外媒6月報導，中國已加強對公民海外收入徵稅。先前實施共同申報準則（CRS），這是一套旨在防止逃稅的全球財務資訊披露制度。