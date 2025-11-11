據觀察者網報導，非洲擁有豐富的鋰、稀土、鈷、鎢等關鍵礦產資源，這些礦物不僅是手機、電腦等消費電子的核心原料，也對電動車、人工智能數據中心乃至軍工體系至關重要。長期以來，中國一直是全球關鍵礦產市場的主導者，不僅國內儲量雄厚，在海外也有著大規模的礦業投資。

英國廣播公司（BBC）11月10日指出，這令美國感到不安，促使其加快腳步，尋求擴大獲取關鍵礦產的渠道，其中非洲被視為關鍵一環。

美國約翰斯·霍普金斯大學「中國非洲研究計劃」的數據顯示，2023年美國在非直接投資額達到78億美元，超過中國的40億美元，這是自2012年以來美國在非洲的投資首次超過中國。

主導這一波投資的是美國國際開發金融公司（DFC），這是一家成立於2019年川普第一屆政府時期的政府機構。在其網站上，該機構毫不避諱地寫道，它的成立是為了「對抗中國在戰略地區的存在」。

美國國際開發金融公司的資金已進入非洲礦業。去年，盧安達礦業公司Trinity Metals獲得了這家機構390萬美元的撥款，用於開發錫、鉭和鎢礦。

Trinity Metals董事長肖恩·麥考密克（Shawn McCormick）稱，「美國政府非常支持我們，希望將供應鏈直接延伸至美國」。如今，該公司已將盧旺達鎢運往美國賓州的加工廠，並已達成協議，正計劃把盧安達錫也送至美國的一家冶煉廠。

麥考密克對BBC否認此舉受到了美國政府資金的影響，堅稱「美國沒有指示公司首席執行官和高管『把鎢運到美國』」，而是基於商業考量做出的決定。Trinity Metals公司5％的股份由盧旺達政府持有，愛爾蘭礦業投資公司TechMet也是其股東之一。

不過，非洲內部已有人對美國投資感到警覺。納米比亞經濟學家、納米比亞第一國民銀行前高管賽波·哈伊漢博（Sepo Haihambo）提醒，非洲國家在與美國實體談判時必須堅定地維護自己的國家利益，不應指望得到任何好處。

「指望美國人站出來談判並提出有利於非洲的條款是不現實的，」她說，「因此，非洲需要為這些接觸做好充分準備，明確自己要的是什麼。」

哈伊漢博認為，非洲應擺脫「礦產換現金」的老路，探索生產分成、合資模式、本地股權參與等更公平的框架，考慮積累資金建立主權財富基金，來反哺教育、醫療等領域的發展。

同時，她呼籲，應在非洲本地進行更多礦產加工，而不是簡單地將礦石出口到海外，這樣非洲才能真正掌握價值鏈。

美國資源公司旗下子公司ReElement Africa正在南非建設一家關鍵礦產冶煉廠。該公司首席執行官本·金凱德（Ben Kincaid）說，「我們與非洲國家合作，將加工設施建在礦區旁，不僅能創造更高價值，還能提升工人技能、帶動區域經濟，並為進一步工業化奠定基礎」。

然而，美國卡內基梅隆大學國際經濟學家李·布蘭施泰特（Lee Branstetter）教授表示，美國在非洲戰略上已「錯失了良機」。他指出，川普時期對非洲國家實施的貿易關稅，削弱了當地對美國的好感。

非洲知名民調機構「非洲晴雨表」（Afrobarometer）的最新調查顯示，在被調查的35個非洲大陸國家中，2／3的受訪者認為中國影響力「比較正面」或「非常正面」。

「在多輪調查中，中國的排名始終高於美國。」美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）「中國力量」（China Power）項目上月發文分析稱，川普政府的多項政策讓非洲公眾對美國心生反感，塑造了反美情緒。川普第一任期內，多個非洲國家的大使職位長期空缺，美國在該地區幾乎沒有高層外交代表。同時，其政府實施的「旅行禁令」阻止了多個非洲國家公民赴美。

這種情況在川普第二任期內進一步惡化。今年6月，美國推出了「旅行禁令2.0」，主要針對非洲國家。8月，美國又宣佈對部分非洲國家訪美遊客和商務人士徵收高達1.5萬美元的簽證保證金。此外，針對海外高技能人才的H-1B簽證申請費也被提高至10萬美元，這些做法進一步損害了美國在非洲精英階層中的形象。

更令非洲國家失望的是，美國自2000年開始實施的一項針對撒哈拉以南非洲國家的貿易優惠政策《非洲增長與機遇法案》已於2025年9月30日到期，儘管多位非洲國家領導人呼籲川普政府予以延長，但該法案至今仍未獲續簽。

與美國不同，文章指出，中國不僅是大多數非洲國家的最大貿易夥伴，還積極參與建設關鍵基礎設施——從港口、高速公路到議會大廈，中國建築公司是非洲工程領域的主力軍。因此，「除非華盛頓改變對非政策，將具體項目置於開採交易和象徵性姿態之上，否則美國不會對中國在非洲大陸的投資構成太大挑戰」。