美國宣布解除對柬埔寨長達4年的軍售禁令，並將恢復雙方中斷多年的「吳哥哨兵」（Angkor Sentinel）年度聯合軍演，顯示華府與這個昔日親中盟友的關係出現回暖跡象。

美國防務新聞（Defense News）13日報導，美國駐東協代表團上月在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會期間，促成美國總統川普與柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）會談，並敲定恢復軍事合作的細節。代表團10月26日發表聲明指出：「基於柬埔寨對和平與安全的努力，美國將解除對其武器出口的限制，雙方同意重啟自2017年後停辦的吳哥哨兵聯合軍演。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已於上週五（7日）正式結束2021年頒布的軍售禁令，未來的武器交易將按個案審批。美方同時宣布，將增加柬埔寨軍官在美國軍事院校，包括洪瑪內的母校西點軍校與空軍學院的受訓名額。

美方文件指出，解除禁令是基於柬埔寨「積極追求和平與安全、並重新與美國展開防務合作及打擊跨國犯罪」。香港顧問公司Allan & Associates分析師格林伍德（Gavin Greenwood）認為，這樣的動作是川普政府全球反制中國大陸影響力戰略的一環，透過「軍事與經濟獎懲並行」的方式，拉攏被北京吸納的國家。

「吳哥哨兵」原為美軍太平洋司令部與柬埔寨皇家陸軍的聯合演習，著重維和與穩定行動訓練，內容包括指揮所模擬、工程與醫療人道任務。前總理洪森在2023年將權力移交給洪瑪奈後仍影響政局，他表示：「維護國內外和平仍是柬埔寨最高國家優先事項。」

美國在2021年因柬埔寨人權惡化、民主倒退與中國大陸軍事滲透而中止軍演並實施禁令。如今解除限制、恢復合作，美方表示柬方也同意擴大打擊跨國犯罪的合作，包括毒品走私與網路詐騙等，每年造成美國民眾逾百億美元損失。

中柬關係長年密切

2010年代後期，柬埔寨接受中國「一帶一路」大量投資，包括重建南部臨南海的磐西港「雲壤海軍基地」（Ream）。該基地於今年4月重新啟用，設有深水碼頭與乾船塢，被外界視為中國繼吉布地後的第二個海外軍事據點。

柬方否認雲壤基地供中國大陸獨占使用，稱將開放給「所有友好國家」海軍使用。薩凡那號軍艦（USS Savannah）去年12月訪問施亞努（Sihanoukville）港，也是8年來首度有美國軍艦靠港。而重啟後，日本、澳洲、越南、俄羅斯與中國大陸等國軍艦也陸續停泊雲壤基地。