烏克蘭肅貪局（NABU）11日宣布，總統澤倫斯基成立的媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）共同創辦人明迪奇（Timur Mindich），因涉嫌主導重大的貪污而遭起訴，金額高達1億美元（約新台幣30億元），明迪奇搶在檢調單位到達之前已經逃逸，涉貪集團7人遭起訴，目前5人遭逮捕，包含許多現任及前任內閣在內。該團伙被控以貪污手段操控國營企業，包括烏克蘭核能公司Energoatom在內。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，據調查，該貪汙團伙長期向Energoatom 的承包商收取高達合約金額10%至15%的賄款，總金額約達1億美元，肅貪局指出，這家年營收逾470億美元的國營企業，實際上是由毫無官方職權的外部人士操控。

多名烏克蘭前高層涉案

消息人士透露，肅貪局10日突擊搜索明迪奇相關住所，但他事前獲報潛逃。其餘6名嫌犯中，已有5人遭逮捕。錄音顯示，多名代號為「Roket」、「Tenor」與「Karlson」的人物策劃向承包商施壓，調查單位確認「Karlson」即為明迪奇，而「Roket」與「Tenor」分別是前能源部顧問米羅紐克（Ihor Myroniuk）及 Energoatom 前保安主管巴索夫（Dmytro Basov）。

調查顯示，這些人透過與烏克蘭前議員德卡奇（Andrii Derkach）家族有關的基輔辦公室洗錢，並操控Energoatom所有採購案。錄音還揭露，他們在俄軍開始轟炸烏能源設施後，仍謀求以變電站防護工程為名牟利，涉及金額高達40億格里夫納（約29億5500萬新台幣）。

司法部長、前能源部長加盧申科（Herman Halushchenko）也遭搜索，錄音中的「教授」（Professor）被指即是他本人。

澤倫斯基：該辦就辦

澤倫斯基在晚間談話中未具名評論此案，但強調「任何有效打擊貪腐的行動都必要，必須確保懲罰無可避免」。

這起案件經歷15個月調查、上千小時監聽與70次突擊搜查後曝光。烏克蘭第一副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）回應表示，政府將全力配合肅貪局與特別檢察官辦公室（SAPO）的調查，確保「每項違法行為都要有判決、必須受到懲罰」。

近月來，明迪奇屢被指涉入能源與金融圈利益網絡。烏克蘭《真理報》（ukrainska pravda）報導，他疑似透過國有化的Sense銀行與多家能源企業擴大影響力。

肅貪局先前亦調查他與無人機公司Fire Point的關聯，6月時，他的親人列昂尼德・敏迪奇（Leonid Mindich）因涉嫌侵吞1,600萬美元公款、企圖潛逃出境時遭逮。