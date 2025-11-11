95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）正式退休，周一發出最後一封股東信，分享一路走來的點滴，目前的健康狀況，以及未來的財產規畫。同時，巴菲特也給予世人「最後的忠告」，希望大家別為過去的錯誤自責，學習教訓繼續前進，並選擇一個好榜樣盡量模仿他們。

時間無情 自謙幸運

巴菲特表示，能夠活到95歲已經非常幸運，打破巴菲特家族最長壽的92歲紀錄，「身體狀況感覺不錯，雖然行動慢了一點，閱讀也越來越吃力，但我每周仍去公司上班五天，和很棒的人一起工作。」

巴菲特坦言「時間之父」不會放過任何一個人，因此財產分配必須加速，「我的孩子已經72歲、70歲及67歲，希望讓他們在健康且頭腦清晰時，主導我全部的慈善財產。」

巴菲特已經陸續捐贈超過13億美元（約新台幣402億）的波克夏股票給4個家族基金會，未來也會加速捐出剩下約1500億美元（約新台幣4.6兆）的股票。巴菲特強調，加速財產捐贈不代表對波克夏失去信心，接班人阿貝爾（Greg Abel）完全符合預期。

最後的忠告

巴菲特在告別信尾聲以「最後的忠告」為題，分享人生看法，「我比前半生更滿意後半生，因此別為過去的錯誤自責，學習一點教訓、繼續前進。選對榜樣，模仿他們。你永遠不會完美，但可以一直變得更好。」

巴菲特表示，記住諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）的故事，他誤讀了自己的訃告，嚇得改變自己的人生，「你不用等那種意外，現在就可以決定別人如何記住你，偉大不是金錢、名氣或權力，而是善行。善良無價，清潔工與董事長一樣，都是人。」

最後，巴菲特祝福大家感恩節愉快，就連那些「討厭鬼」也一樣，感謝美國給予的機會，雖然回報並不總是公平，「我1930年出生於美國，健康、聰明、白人、男性，謝謝幸運女神，我的姊妹跟我一樣聰明，卻不曾享有同樣的機會。」