綜合外媒報導，95歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一發出告別信，退休後不會再發年度股東信，但會以感恩節問候信與股東們互動，未來巴菲特也不會在股東會上發言，波克夏將由阿貝爾（Greg Abel）擔任執行長，主導日常營運，巴菲特仍掛名董事長。

親曝資產規劃

針對財產規劃，巴菲特已經陸續捐贈超過13億美元（約新台幣402億）的波克夏股票給4個家族基金會，未來也會加速將剩下約1500億美元（約新台幣4.6兆）股票捐出，確保股權不會外流，幫助阿貝爾穩住股東信心。

巴菲特在信中寫下自己將逐漸「銷聲匿跡」退出第一線，同時巴菲特也罕見更新自己的身體狀況，「令人驚訝的是，我的感覺還不錯，雖然行動緩慢，閱讀也變得越來越困難，但每周五天我都在辦公室工作，和一群很棒的人一起。」

穩住波克夏股東信心

巴菲特強調，自己對波克夏的未來仍有很高的期望，對阿貝爾也深具信心，「阿貝爾完全符合我當初的預期，理解我們的業務與員工，學習能力極強，我認為世界上不會其他執行長比他更適合管理公司與股東們的資金，希望他長壽。」

巴菲特在信中表示，「波克夏未來會變得更強大、更穩健，雖然股價偶而會跌50%，但別驚慌，美國會反彈，波克夏也會。」

市場關注新領導人方針

針對波克夏進入後巴菲特時代，研究機構CFRA Research分析師Cathy Seifert表示，預計在阿貝爾接任後，投資者會要求波克夏提供更多資訊，讓訊息更透明，如果波克夏無法更好地利用其龐大的現金流，要求其派發股息的呼聲也會越來越高，但巴菲特仍擔任董事長，短期內可能不會有任何變化。

投資機構Edward Jones分析師Jim Shanahan則說：「期待阿貝爾做出改變，是否會組建一支高階主管的團隊來管理業務，以及龐大資金的走向，但一切可能等得到明年2月，阿貝爾上任後給股東的第一封信，或者5月股東會的股東信才能了解更多計畫。」