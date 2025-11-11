美股分析：

●Northlight Asset Management投資長Chris Zaccarelli表示，政府停擺時間比人們預期要拖更久，人們對經濟感到擔憂，也擔心航班可能被取消並對經濟造成更大影響。

●Baird投資策略分析師Ross Mayfield在談到周一AI股帶領美股大漲時表示，這是在上周略微超賣後的反彈，再次印證「逢低買入」神咒在科技股和AI股真的動很快。目前AI題材股沒有任何結構性衝擊，事實上，該類股許多業績報告都非常強勁。

●在談到參議院周日晚間通過一項臨時撥款法案的程序性表決時，Orion投資長Tim Holland表示，上周投資人對政府關門、股市估值和AI泡沫化的擔憂不無道理，但我認為至少這三大疑慮的其中一個已經消除，我認為這很重要，想想政府重啟、《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）、13%的獲利年成長率以及季節性因素帶來的利多，我們仍然非常看好年底的經濟與風險資產。