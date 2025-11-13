便利商店據點密集，卻仍有不少科技廠區、辦公大樓、校園等「微型商圈」購物需求未被滿足，礙於無法以標準店型展店，業者為擴展零售邊界，打造科技店與設備延伸，以「拿了就走」為號召成功吸引Z世代關注，亦間接搶攻I人商機。

7-11「X-STORE 9」天花板擁有逾140支功能複合型攝影機及光學雷達LiDAR。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「微型倉」由自動化代替人工作業，讓包裹取貨流程相較傳統縮短5成。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自2018年起每年開設一家X-STORE，目前已有5家進駐校園，其中去年遷至高雄科大的X-STORE 3，已較其他街邊店型的X-STORE來客數多3倍、業績翻倍，今年再於中央大學插旗「X-STORE 9」，採用工業技術研究院研發複合式AI影像追蹤辨識技術，透過逾140支功能複合型攝影機及光學雷達，掌握入店者移動軌跡與商品取放深度動作，搭手機自助結帳，讓消費者離店時即自動結帳，最快30秒完成；更設置全台首座「微型倉」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，可在有限空間內收納上百件包裹，並透過多任務雙軸移動機械臂完成包裹入庫與出庫管理，消費者取貨平均2至4分鐘就能完成。

全家科技店4.0於桃園楊梅工業區-台灣電綜股份有限公司廠區亮相。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家科技店4.0同步配置智能咖啡機與自助微波爐。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家則宣布科技店4.0於桃園楊梅工業區-台灣電綜股份有限公司廠區亮相，以「省勞務、增體驗、可複製」三大核心布局科技設備，強打結帳過程不需另外確認購物清單的無感支付購物體驗，店內天花板配置AI鏡頭、電腦視覺攝影機，並結合多重貨架重量感測器、邊緣運算單元，可即時精準辨識購物行為，打造顧客專屬的「隱形購物車」，亦同步導入智能咖啡機與自助微波爐，讓顧客可自助快速享用美味餐點。

OKmart以智慧型自動販賣機OKmini深入多個場域。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart也突破傳統販售方式，以OKmini智能迷你便利店深入多個場域，購買商品可開設發票與會員點數累點，猶如小型便利店，運用AI結合電子商務、店鋪和物流的新零售，掌握消費者的喜好和動態，不只有效降低場域坪數的使用，更提升門市坪效及根據顧客需求即時改變商品組合。

過去曾打造科技店的萊爾富表示，品牌目前持續評估並規畫相關服務，由於自助型門市或機台在操作便利性與消費者接受度上仍需更多觀察，盼未來的導入方向能兼顧「科技應用」與「人性化體驗」，讓顧客在操作上更直覺、購物更便利。