行政院主計處主計長陳淑姿13日赴立法院財政委員會進行「經濟成長讓全民共享；政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策」進行專案報告；面對國民黨立委林德福關心全年經濟成長率、AI泡沫化疑慮時，陳淑姿表示，由於今年第3季經濟成長率大幅上修至7.64％，全年經濟成長率表現至少5.5％起跳，優於亞洲四小龍，AI獲利穩健成長，趨勢樂觀看待。

AI發展如日中天，外資卻陸續提出AI類股估值過高、泡沫化的疑慮，陳淑姿認為，即使有關稅紛擾，但我國AI、科技技術維持領先地位，獲利穩健成長，趨勢樂觀，整體來說，陳淑姿表示，樂觀看待AI發展。

今年出口、投資優於預期，主計總處多次上修各季及全年經濟成長率，預測明年全年2.81％、不到3％，陳淑姿表示，主要是今年基期高，不是經濟狀況不好，預估明年整體投資仍持續增加。

由於台美關稅仍處於20％＋N疊加關稅， 傳產受到衝擊大；陳淑姿表示，不是所有傳產狀況都不好，台美關稅政策將逐漸明朗。