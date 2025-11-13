台灣貧富差距到底多大？ 行政院主計總處主計長陳淑姿才在立法院財委會指出，台灣與澳洲、英國、法國、日本、德國等主要國家相比台灣財富分配相對平均，強調「中產階級沒有消失」，不過，馬上被民眾黨立委黃國昌打臉，現在還在用石器時代工具衡量，即將每戶可支配所得高低將戶數分5等分，痛批民進黨執政雙標、丟人現眼；隨即陳淑姿坦言，最富家庭5％、最窮家庭5％，兩者貧富差距達100多倍。

據行政院主計總處「家庭收支調查」顯示，我國歷年吉尼係數維持在0.35以下，每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高20％家庭平均每戶可支配所得為235.7萬元，最低20％家庭平均每戶可支配所得為38.4萬元，差距6.14倍；官方多份報告也指出，以差距6.14倍來看，相對東亞各國家地區（日、韓、星、港）及英、美均佳，顯示我國所得分配相對平均。

黃國昌13日質詢時指出，2011年總統馬英九執政時，當時民進黨發言人陳其邁指出，最有錢的5％家庭所得與最貧窮5％家庭所得差距75倍，創歷史新高，質疑主計總處5等分的分法太粗糙，多次質疑馬總統執政，到底是「富了誰、窮了誰」？

黃國昌表示，如今民進黨執政了，竟然還用當年痛批馬執政時期以五等分的標準來表達貧富差距，實在太可笑，證實根本是雙標政黨，以五等分為衡量標準，每次公布僅有零點幾的變化；黃國昌直接告訴陳淑姿，總統蔡英文執政時期，台灣家庭最富5％與最窮5％，兩者貧富差距達150倍。

陳淑姿表示，貧富差距一般是以吉尼係數五等分來衡量，這是各國通用。