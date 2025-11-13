廣達單季合併營收4952.58億元，季減1.8%、年增16.7%，毛利率小幅下滑至6.85%，營業利益183.74億元，匯兌收益22.71億元；單季稅後盈餘為164.31億元，EPS為 4.26元。累計前三季合併營收1.49兆元、年增49.5%，毛利率7.3%，匯兌收益50.14億元，稅後盈餘527.9億元、年增20%，EPS為 13.7元。

前三季營收與獲利均寫下新高，廣達對AI伺服器的展望更是樂觀。由於GB300本季已量產，預計第四季持續成長，AI伺服器營收可望兩位數季增。展望明年，廣達認為GB300機櫃第一季會放量，帶動AI業績加速成長，加上Vera Rubin明年下半年開始量產，因此AI伺服器業績明年再次出現三位數成長。ASIC伺服器業績預估明年也將倍增，廣達AI伺服器業務佔比進一步成長至八成。

美系外資在法說會後的記要指出，儘管AI伺服器的成長速度低於預期，廣達在AI伺服器ODM領域仍保持著良好的地位，且管理階層對2026年第一季充滿信心，認為將是一個轉捩點，預期AI伺服器的成長將加速且前景可觀，目前廣達的估值並不高，2026年預期本益比為13.7倍，而5年預期本益比區間為6至20倍。美系外資維持廣達投資評等為「優於大盤表現」。

國內法人最新的報告則指出，已注意到廣達加入新的客戶Oracle、近期有機會奪回Meta GB300的部分訂單，以及AWS與OpenAI簽訂算力合約後，重新開始較為積極的GB/VR系列拉貨。國內法人認為，這對廣達AI機櫃出貨有利，並持續看好廣達在ASIC領域的投入將於2027年開始看到顯著的貢獻。