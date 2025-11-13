Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）是一套完整的整合式API 與合作夥伴計畫，透過Visa安全可靠的基礎設施，讓AI代理以安全、透明且經授權的方式，代消費者完成支付。Visa說明，方案整合代碼化技術（Tokenisation）、身分驗證、支付指令與交易信號等功能，確保 AI 代理以透明且安全的方式運作，協助消費者建立信任並安心地與AI商務（AI-driven commerce）進行互動，享受更流暢、便利的線上購物與支付體驗。

根據最新調查顯示，過去一年由AI導流至零售網站的流量已大幅成長超過4,700%，且使用AI購物的消費者中，有85%表示購物體驗因此而有所提升。 Visa持續升級基礎設施、標準與功能，以支援AI商務發展，為亞太地區的消費者創造更多新機會。

Visa表示，將來整合於各大日常應用平台的AI代理將能透過Visa全球48億支付憑證，在數以百萬計的商家完成交易，消費者只需指示AI代理預訂旅遊或購買電影票，即可在Visa的支付網路與安全防護下完成整筆交易，享受安全無縫的AI商務體驗。

Trusted Agent Protocol安全協議是Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）的核心架構之一，由Visa設計，以生態系為導向的全新框架，旨在協助商家在AI商務時代建立信任與保障。隨著AI代理導入的線上流量快速成長，Trusted Agent Protocol安全協議能讓商家辨識，並驗證具真實交易意圖且可信的AI代理，有效消除商家對AI交易的疑慮。透過代理專屬的加密簽章機制（cryptographic signature），Trusted Agent Protocol安全協議可有效辨識合法且可信的AI代理與惡意機器人，防止詐欺，同時保留AI代理背後消費者身分的可見性，維持商家與顧客的連結與信任。

Visa正攜手AI、科技產業與支付領域的重要合作夥伴，包括螞蟻國際（Ant International）、LG Uplus、微軟（Microsoft）、Perplexity、Stripe 與騰訊（Tencent），共同推動代理式商務的應用發展。Visa認為這些合作體現Visa對未來商務生態的願景。

由於監理環境與產業生態日漸成熟，Visa計畫2026年初在亞太區啟動Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）試點計畫，結合Visa全球支付網路與AI生態系夥伴的力量，加速推動下一波AI支付的發展。