美系外資指出，鴻海10月營收月增7％，符合預期且表現優於同業，印證在AI伺服器市占率與產品規格升級帶來的正向效益。受惠新一代AI伺服器機櫃持續放量、主要客戶9月推出新款智慧手機，預期將帶動第四季營收年增約31％。

而鴻海第三季稅後淨利年增17％、優於美系外資預期及市場共識，毛利率維持6.4％、營益率增至3.4％，展現在AI伺服器領域的強勁執行力、成本控管及生產效率提升，預期鴻海獲利將持續穩健成長，主要由AI伺服器及智慧手機外型設計變革帶動。

整體而言，美系外資認為鴻海正運用其規模優勢，強化長期訂單穩定性與市占率，調升2025年獲利預期19％，對2026、2027年預期則維持不變，看好鴻海自消費電子跨足AI伺服器與電動車代工的多元化布局，將推動長期獲利成長，維持「買進」評等、目標價400元。

第二家美系外資指出，鴻海第三季稅後淨利高於外資及市場共識19％、16％，主因毛利率及營益率上升，且後者創2017年第二季以來新高，展現優異營運效率。受惠旗艦智慧手機訂單強於預期、AI伺服器及機櫃出貨持續放量，預期第四季營收將季增約4％、年增約14％。

第二家美系外資認為，鴻海在AI基礎設施領域的布局擴張，從零組件、伺服器／機櫃組裝延伸至模組化數據中心建置，將自2026年起進一步推升獲利，2024～2027年營業利益的年複合成長率（CAGR）將達28％，表現將優於ODM同業。

鑑於製造服務升級帶來估值倍數調升空間，第二家美系外資調升鴻海2025～2027年獲利預期6％、9％、21％，據此將目標價自250元調升至317元，維持「加碼」評等，並認為11月21日的2025年鴻海科技日可能成為潛在催化事件。

亞系外資表示，鴻海第三季獲利優於預期，主要受惠AI伺服器高毛利貢獻，認為鴻海在輝達（NVIDIA）AI伺服器、特別是NVL系列的市占率正逐步上升，今明2年出貨量預估自1.24萬台、2.21萬台調升至1.25萬台、2.64萬台，約取得50％及48％訂單。

鑑於鴻海穩步強化在NVL供應鏈的地位，成為輝達AI伺服器代工廠中更具代表性的指標公司，亞系外資將鴻海明後2年營收預期調升4～9％、營益率預期調升0.3～0.4個百分點，2025～2027年獲利預期調升9～18％，目標價自235元調升至310元，維持「買進」評等。