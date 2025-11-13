緯創前三季營運成績依舊亮眼，合併營收達1.465兆元，稅後淨利為192.42億元，每股盈餘為6.43元。法說會中，AI伺服器業務後市自然成為法人關注焦點，對此，林建勳表示，緯創有新增客戶以及新專案推進業務的增長，AI伺服器業務持續強勁，能維持雙位數成長。他說明，整體伺服器業務已占公司營收七成以上，主要都是AI伺服器，通用伺服器占比僅不到一成，AI伺服器主要在台灣出貨，但已有部分於墨西哥組裝且良率達一定水準。

林建勳指出，目前緯創在美國達拉斯的AI伺服器廠將於明年第一季後量產，近日董事會通過不超過52.8億元竹北AI第二廠區建築物改良及機器設備投資案，則因應另一客戶的AI產品量產。

他認為網創的網通事業將是下一個重要動能。林建勳透露，今年已取得北美網通大廠的企業訂單，明年出貨放量後，將為網通事業迎來轉捩點，預計業績可較今年成長10倍，網通事業將開始獲利。

國內法人認為緯創第三季的利潤率優於預期，雖然財務成本上升，但是AI利潤率區間上修，使得財務成本將受到控制，緯創展現了供應鏈管理以及流程管理的韌性。國內法人認為，新的GPU客戶即將加入，應是指AMD，加上原有客戶需求仍強，有助驅動緯創營運獲利。

緯創13日股價開高後維持高檔，量價表現穩健。不過，外資法人在法說會前夕轉為賣超大砍緯創近3萬張，是近來較少見的賣壓，如今法說會報佳音，能否吸引外資回頭加碼待觀察。