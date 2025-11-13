2026是大陸十五五規畫的開局之年，大陸A股能否保持穩定態勢，各界都在看。大陸多家龍頭券商預估，大陸明年A股的行情，均保持了一定程度的樂觀，牛市延續是主流觀點。

澎湃新聞報導，中信建投證券指出，A股牛市有望持續，本輪牛市以政策轉向為起點，以流動性改善為核心，2026年這些支援牛市的核心邏輯預計仍將延續甚至強化。

中金公司認為，展望2026年，A股的上行行情仍有望延續。國際貨幣秩序重構邏輯進一步強化、AI革命進入應用關鍵期、大陸創新產業迎來業績兌現等上述趨勢，將繼續支持大陸資產表現。

國泰海通證券進一步指出，明年大陸「轉型牛」的升勢遠未結束。大陸經濟轉型、無風險收益下沉與資本市場改革，將放大牛市思維，市場高度有望超出共識，並挑戰10年前高。預計2026年全A盈利增長可能在4.7％左右。

值得一提的是，多家券商提醒投資者，2026年A股的市場風格有望進一步均衡。

中金公司表明，2026年A股市場風格可能更趨於均衡，驅動這一切轉換的催化，主要來自經歷過去三年去產能周期，疊加「反內捲」等政策推進，越來越多順週期行業有望接近供需平衡。