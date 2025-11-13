小編今天（13）日精選5件國內外重要財經大事。台美關稅談判尚未最後拍板，其中進口車關稅猜測會大幅調降，影響汽車市場動能。政府先從貨物稅大幅減徵著手，繼9月7日修訂《貨物稅條例》，針對新購2,000cc以下小型客車、150cc以下機車貨物稅減徵分別5萬元、2千元，12日財政部再與經濟部會銜更修並發布子法，再度同幅度加碼，修法公告後三天，即15日起，民眾購新車並完成新領牌照登記，每輛小型汽車可減徵稅額最高達10萬元，機車則有4千元的最高減徵額度。

【1】催買氣 小型車貨物稅減徵翻倍

財政部賦稅署表示，此次貨物稅減徵是針對2,000cc以下小型客車，其貨物稅率25％，稅基為出廠的車價，實際上民眾可以算出受惠減徵的貨物稅額。惟提醒申請減徵退還貨物稅的提出時間，是以產製廠商或進口人自新領牌照登記書所載發照日期之次日起算六個月，亦得自本辦法發布生效日的次日起，即11/15日起算六個月申請退稅。

【2】AI伺服器強強滾 廣達：訂單看到2027年

AI伺服器需求持續強勁，廣達12日召開法說會，財務長楊俊烈表示，第三季伺服器業務占公司整體營收約7成，而AI伺服器占整體伺服器營收比重也達到70％，預期第四季隨新機種量產，AI伺服器營收將持續增加。展望2026年，隨雲端服務業者（CSP）持續上調資本支出，加上新訂單、新客戶加入，預期明年AI伺服器營收仍將有三位數成長，且占整體伺服器營收將達8成，且訂單能見度已經到2027年，明年資本支出也將高於今年的200億元。

【3】記憶體封測廠 第三季全「盈」

記憶體市場自年中以來出現價量齊揚走勢，隨著AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）與企業級NAND需求同步回溫，台灣記憶體封測族群第三季營運普遍轉強，包括南茂、華東、福懋科及華泰等四大封測廠，單季每股稅後純益（EPS）介於0.5～1.72元，華東與福懋科雙雙由虧轉盈，華泰年增逾1.4倍，南茂亦回升至近五季高點，在訂單回補與價格調整助攻下，營收與獲利雙雙回升，成為下半年半導體封測族群的亮點。

【4】AI泡沫蔓延債市？泡沫派VS.樂觀派 多空對決

巴克萊（Barclays）警告，雲端服務商大幅擴張AI基建投資，使整體資本支出急速攀升，而甲骨文成為其中最脆弱的企業。但儘管市場對AI泡沫化疑慮加深，仍有投行持樂觀態度。花旗就認為，當前AI晶片市場的主要矛盾是供不應求，而非需求不足。

【5】超微執行長蘇姿丰：AI市占挑戰兩位數

超微11日舉行金融分析師日活動，執行長蘇姿丰（Lisa Su）給出對人工智慧（AI）市場的樂觀預期，預估AI資料中心市場的規模在2030年有望突破1兆美元，她還看好超微的銷售加速增長，未來三至五年，公司整體營收可望以35％的年均增幅快速成長。市場預估，台廠供應鏈包括台積電、雙鴻、健策、緯創、英業達及神達等可望受惠。