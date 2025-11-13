●穆迪首席經濟學家Mark Zandi提出警告，稱AI帶來的榮景可能無法阻止美國經濟陷入衰退，因為AI對經濟增長的貢獻，恐不敵川普政府「去全球化」政策帶來的衝擊。他表示，未來一年美國仍有可能避免陷入衰退，但前提是沒有出現任何意外的「脫軌」，包括關稅等政策帶來的不確定性。

●根據路透社最新發布的調查結果，在受訪的經濟學家當中，約8成預期聯準會將在12月會議再度降息25個基點（1碼），以提振減弱的就業市場。與上個月所做的調查相比，這個比例略為升高。

●瑞銀（UBS）美國經濟學家Abigail Watt表示，美國就業市場仍然相對疲軟，這是我們預期FOMC將在12月會議再度降息的主要原因之一，但風險在於政府開門後發布的數據可能打消這種「疲軟的印象」。如果參眾兩院通過臨時撥款法案，使政府盡快重啟，就能在聯準會召開12月會議前取得較明朗的數據。

●GuideStone Funds投資組合經理Josh Chastant表示，AI確實有實際需求和用例（use case），科技公司的獲利表現仍然非常強勁，所以目前我們不是非常擔心有泡沫，只是覺得估值很高。在我們看來，適當縮減部位、將一些獲利落袋，並將投資分散到其他族群，這很正常。