台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，10月底外資台指期未平倉空單22,936口，略高於9月底未平倉淨空單21,930口，顯示即使台股頻創新高，但外資心態並未明顯偏空。

時序進入11月後，可關注以下幾點：一、美國聯邦法院11月初裁定川普的關稅政策是否違法，若判決違法後，川普陣營將如何因應，金融市場對此的反應為何?；二、11/19 Nvidia將公布財報，屆時其對後續展望將牽動AI族群的股價；三、11月中旬後台股企業財報公布完畢後，法人對2026年獲利預估是否會進一步上修。

魏永祥表示，依美股受AI熱潮與降息預期激勵，科技巨頭財報亮眼，Google、Microsoft、Amazon第三季雲端營收年增分別達33％、40％、20％，顯示AI運算需求強勁，AI仍是帶動全球經濟成長的火車頭，因此，操作上，聚焦成長趨勢持續向上的產業，包括：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、server ODM、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等，建議優先布局臺灣優勢成長主動式ETF，可以透過經理人主動彈性選股，掌握一籃子優勢成長股的漲升行情。