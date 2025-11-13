交易完成後，91APP將承接並整合iCHEF的產品技術、客戶基礎與營運能力，形成零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務引擎協同運作的跨產業科技公司。除放大91APP的總體潛在市場、直接挹注穩定營收之外，將帶來多重綜效，首先，提升第三方支付業務的金流規模與交易密度；其次，引入更多廣告客戶以掌握更廣泛的消費者意圖，優化投放模型與投資報酬率；第三，多元化的客戶基礎能創造更多跨產業的產品應用場景，有利於AI技術與業務的落地；最後，91APP將一次取得大量具備即戰力的人才，強化研發與服務量能。

91APP過去透過併購香港新創團隊設立海外據點，也投資馬來西亞夥伴拓展東南亞市場，都取得實質成功。收購iCHEF為91APP成立以來最大規模併購案，由內部跨處合作與外部專業團隊共同進行審慎盡職調查，必將為91APP帶來穩健且持續的長期成長動能。

91APP表示，將以此次併購為新起點，整合零售科技（RetailTech）、餐飲科技（F&BTech）與廣告科技（AdTech）優勢，打造跨產業的金流服務與AI應用場景，協助實體店面數位化營運。