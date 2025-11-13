驊陞受惠於AI及高速運算市場快速成長，營運呈現大幅成長。除了透過成為DP2.1的制定者，取得市場先機，並順利打入NVIDIA、AMD供應鏈外，亦長期深耕金融科技核心終端裝置，產品廣泛應用於支付系統、數位金融與智慧商務場景，營運貢獻顯著。

此外，驊陞亦布局新能源車市場，提供車用連接器、線束及USB充電座等高品質零組件，以支援智慧座艙與ADAS系統，預計在全球淨零碳排政策之長期趨勢下，車用產品將成為另一穩健獲利來源。

展望未來，驊陞全面布局DP 2.1系列產品，並同步投入下一世代高速傳輸介面研發，包括DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7及高頻無線模組等新技術，以維持在AI、高速運算及物聯網領域的競爭優勢。透過堅強的客製化研發能力，公司持續拓展金融科技POS設備、網通設備與無線傳輸天線等新產品線，提升產品附加價值。