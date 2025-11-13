「當AI能力被內化，成為一種原生的能力，智慧就不再是成本，而是生產力。」百度創始人李彥宏在13日舉辦的2025百度世界大會上演講時表示，更應關心如何讓AI跟每一項任務有機結合，「讓AI成為企業發展和個人成長的原生推動力」

他更再次強調AI應用創新的價值，AI產業結構正從不健康的正金字塔轉變為倒金字塔。在「倒金字塔」中，模型產生10倍於晶片的價值，AI應用能創造100倍價值，從而形成健康的AI產業結構。

作為最早進軍AI賽道的科技公司，百度正運用AI全面重構業務。當前，百度搜索正用AI重構搜索結果頁，轉型成以富媒體為主的AI應用。

李彥宏在大會上表示，百度搜索正持續加速AI化。最新資料顯示，百度搜索首條結果的富媒體覆蓋率已達70％，「你現在搜索10個問題，7個答案都是富媒體的，不是一條條的文字連結，而是一個圖片、一個視頻、一個直播，甚至是一個數位人。」

另外百度諸多AI成果集中亮相，發佈文心大模型5.0，在全模態理解、創意寫作、智慧體規劃、指令遵循等方面處於領先；蘿蔔快跑全球出行服務次數超1700萬，已達全球第一；發佈新一代崑崙芯和超節點產品天池，計畫未來五年按年推出新產品；GenFlow升級至3.0等。