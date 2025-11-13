美國對晶片技術出口的限制雖日益嚴格，但大陸企業仍能利用法律灰區繞過規定，《華爾街日報》報導，上海新創公司INF Tech近期成功透過印尼，取得約2300顆原本被美國禁止出口至大陸的輝達高階 AI晶片。

3步驟繞過禁令 輝達晶片進入上海

根據報導，這批輝達頂尖晶片是經過四個環節輾轉流向大陸客戶。首先，輝達將晶片出售給位於美國矽谷的伺服器製造商Aivres，之後，Aivres在2024年中將32組搭載GB200晶片的伺服器機架，以約1億美元價格出售給印尼電信商Indosat，接下來Indosat在Aivres的協助下，將伺服器的算力出租給最終客戶：上海的INF Tech公司。透過此間接方式，大陸企業雖未直接購買晶片，卻能合法取得輝達的先進運算能力。

美國公司Aivres成關鍵角色 背景起底

報導指出，美國公司Aivres在整個交易鏈中扮演關鍵角色。Aivres的母公司有三分之一股權由大陸科技巨頭「浪潮集團」（Inspur）持有，而浪潮早在2023年即被美國以參與軍事超級電腦項目為由列入出口黑名單。根據美國現行管制規範，輝達被禁止與浪潮直接交易，但禁令並未涵蓋浪潮在美國註冊的子公司，因此Aivres得以在灰色地帶中操作。

INF Tech公司創辦人則是上海復旦大學AI研究所負責人戚元（Qi Yuan），他擁有麻省理工學院博士學位，過去曾獲阿里巴巴資助。該公司聲稱專注於金融與健康產業的AI研發，完全遵守美國出口規定，並未涉及任何軍事用途。

對此，輝達發言人回應，公司支持川普政府維護美國AI領導地位的方針。Indosat則表示，INF Tech與該公司並無晶片實體接觸權，所有合作均符合監管要求，不論客戶來自美國或大陸，公司都會依法提供服務。