華爾街日報引述消息人士透露，大陸先進半導體的短缺問題非常嚴重，中國政府已開始干預晶片製造商中芯國際的產出分配方式，試圖優先滿足華為等科技巨頭和國家領軍企業的需求，而華為正利用中芯國際的技術生產AI晶片。

報導指出，中國科企紛紛採取變通辦法，爭奪有限的國內產能。消息人士表示，華為等公司正在拼湊變通辦法，包括將數以千計的晶片捆綁到一起，組成龐大且耗電高的系統，以幫助訓練AI模型。在某些情況下，一些實驗室甚至在走私緊缺的高性能輝達（Nvidia）晶片。

消息傳出，在中國努力實現更高程度的自給自足之際，有關部門已指示國有數據中心停止使用輝達的晶片，部分數據中心甚至將已投入使用的輝達產品停用。有關部門亦告知企業不要使用一款較舊的輝達產品。然而，工程師已習慣輝達的專有軟體生態系統，一些人士表示，他們在使用國內替代品時遇到困難，諸如過熱、系統崩潰和缺乏軟體支持等問題。