國際矽智財大廠Arm（安謀）10月宣布，聘任黃曉剛（Michael H. Wong）出任 Arm 台灣總裁。今（13）日，黃曉剛也首度與台灣媒體公開見面，他提及，「在完整的資通訊產業鏈基礎下，台灣在 AI 浪潮擁有領先的產業地位，從半導體設計到裝置製造，皆位居全球 AI 發展的核心。」

今日，Arm 全新技術 AI 領袖峰會 Arm Unlocked，在歷經上海、首爾、深圳與東京等亞洲科技創新城市的精彩巡迴後，壓軸場在台北舉行。

黃曉剛強調，「2025 年對 Arm 而言是具指標意義的一年，推出多款以 AI 為核心的創新技術，從邊緣運算到行動裝置，全面加速智慧化轉型。透過 Arm Unlocked Taipei ，我們期待與合作夥伴攜手，激發更多創新與協作，共同塑造 AI 驅動的未來。」

Arm表示，黃曉剛負責領導在台銷售與業務拓展，深化與本地半導體及科技產業的合作，協助台灣在 AI 與新世代應用領域持續孕育創新。

黃曉剛在科技產業擁有近 30 年資歷，超過一半時間深耕亞洲市場，對台灣半導體生態體系有深厚理解與廣泛人脈。加入Arm前，他曾任格羅方德半導體亞洲區副總裁（不含中國市場），帶領橫跨台、韓、日與東南亞的銷售團隊，成功推動客戶組合多元化及代工服務轉型。

在此之前，他在高通通訊科技公司主導台灣市場的晶片銷售，推升業績顯著成長，並建立與台灣 OEM／ODM 及供應鏈廠商的長期合作關係。