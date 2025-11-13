台灣出口強勁、投資量能延續，行政院主計總處主計長陳淑姿13日於立法院財委會上表示，今年全年經濟成長率可望再上修，預估全年成長至少5.5％以上、甚至趨近於6％，不過，民國113每戶五等分位所得差距6.14倍，較前一年增加0.02倍；國發會副主委高仙桂坦言，我國產業分布兩極化，國發會除推動區域均衡發展外，傳產、中小企業也要有AI賦能。

AI科技運用創新下，高仙桂表示，近年來AI、ICT產業出口暢旺，也帶動國內投資，造就我國經濟成長亮眼，不過，傳統產業卻飽受關稅衝擊、大陸內卷(高度競爭)所影響，兩者相形之下，產業分布有兩極化的現象，將反映在產業受僱員工薪資上。

高仙桂認為，台灣除維持AI產業領先外，國發會將推動區域永續均衡發展，如依據各地特色與資源，推動六大區域產業及生活圈，各縣市推動軌道、公路、醫療、居住等總計有152項重要建設，有助帶動在地就業、地方繁榮，進一步縮小城鄉差距、提高人均GDP，以推動區域平衡。

此外，國發會推動「AI新十大建設」，以智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大面向推進，尤其是智慧應用部分，高仙桂表示，傳產、中小企業也要有AI賦能，利用政策工具促百萬家企業AI轉型升級。