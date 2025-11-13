根據截至今年9月30日統計資料，由2011年以來，每3年各市值股票還原權息後累積報酬率，市值前150大股票報酬平均值多數高於市值前300大及前50大。若進一步由前51至150大股票選股，其報酬率平均值也多優於其他兩者，其中，2023年至今累積平均報酬率達75.6%，分別優於前50大、前151至300大的50.9%、47.7%。

呂宏宇表示，主要在於AI時代創造受惠新股票，台灣本土隱形冠軍透過AI供應鏈躍居全球領導廠商，帶動企業營收及股價表現，使得台股前50大公司出現變動，進一步提供台股布局兼具較大市值、報酬潛力、流動性並有機會進入前50大的個股投資機會。

台股今年以來持續攻高，11月以來更在高檔震盪，引發投資人疑慮。呂宏宇指出，大盤短線基期雖有偏高疑慮，不過，美國進入降息循環、整體企業獲利上修，行情的修正反而提供逢低布局進場點，仍建議偏多操作，且要跟隨最大成長趨勢走。他認為，當前應持續聚焦成長性及產業能見度較佳的AI供應鏈，看好先進封測、ODM、散熱、PCB、電源、機構、高速傳輸等。此外，記憶體產業因AI發展迎轉機題材。

主動復華未來50(00991A)主要是聚焦個股長期基本面，由勝率更好的市值前150大股票中主動選股，挖掘成為台股未來50大的新霸主。