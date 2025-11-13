2025東京達福林匹克運動會（東京聽奧）15日登場，運動部長李洋13日前往桃園機場為東京聽奧代表團送機，並一一與選手擊拳打氣，李洋也表示未來運動部在選手的照顧上一定會越來越進步。

聽奧代表團團長林昭穎行前透過手語向選手表示，感謝運動部長官的支持，這次代表隊做了長期的備戰計畫，也是歷屆以來享有最好的資源、最好的待遇和最好的服務；此次到東京天氣比較寒冷，希望教練、選手及團員都要注意身體健康，到了東京大家全力以赴，爭取佳績。

李洋（左）與團員自拍留念。（范揚光攝）

李洋向媒體表示，這次是2009台北達福林匹克運動會以來的最大團，代表團總人數達150人，共計有76名選手參加11項競賽項目，其中20名選手是第一次參賽。李洋也說自己身為選手，未來運動部對於選手的照顧一定會越來越進步，這次在次長鄭世忠帶隊下，相信可以給選手最好的待遇及照顧。