香港女星朱茵出道34年，憑藉電影《大話西遊》「紫霞仙子」一角爆紅，奠定性感女神地位，即使現年54歲，仍維持清新臉孔及窈窕身材。不過，朱茵過去一度轉型為慾女角色，沒想到多年後竟坦承並非本意，甚至心痛直呼：「我被騙了。」

朱茵曾受訪回憶，1991年出道後，憑藉《逃學威龍2》逐漸受到關注，後來因《大話西遊》系列成為其代表作，收到許多知名導演的邀請。其中王晶邀約她拍攝一部名為《午夜屠夫》的電影，原本定位為懸疑愛情片，她也以為是部劇情正面的作品。

可是等到簽約後，她才發現劇情已被改成三級片，片名就叫做《制服誘惑》，雖然朱茵的心情有些無奈，但大家也因此看見她不同以往的一面。不過，當年電影上映後，確實引發許多討論，尤其對王晶的做法最受到爭議，朱茵則覺得後悔，在最紅的時候去拍了三級片，引來粉絲相當心疼。

朱茵2012年與樂團Beyond成員黃貫中結婚後，漸漸將重心轉往家庭，還迎來一個寶貝女兒，直到近年才慢慢回歸螢光幕前，且今年還有新電影《皮囊》即將上映。更令人訝異的是，現年54歲的她保養得宜，肌膚緊緻透亮，身材也維持完美曲線，完全不輸影壇的新人。