大陸男星吳亦凡，2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判13年有期徒刑，入獄服刑近4年，卻傳出「長期拒絕進食」，疑似死在監獄的消息，即便傳言甚囂塵上，卻不見官方說明，如今網路瘋傳他因為列入喬任梁虐殺名單，得知過多內幕，加上于朦朧事件牽動娛樂圈黑幕，才會遭到滅口。

大陸男星于朦朧墜樓身亡後，由於案件疑點重重，讓喬任梁8年前疑似遭虐死的傳聞，再度被網友重提，如今網上流傳當年「虐殺現場大咖名單」，像是趙薇、黃曉明、那英等人都在名單內，包括傳出死在獄中的吳亦凡。網路傳言喬任梁的女友是王思聰的前女友，因此引起感情糾紛，某天有場聚會，當天到場藝人皆不知道聚會內容，抵達現場才知道與凌虐喬任梁有關，王思聰手法殘忍，遭在場藝人制止，卻又因為王思聰勢力過於龐大，沒有人敢提早離開，全在現場看完這場「血腥秀」。

喬任梁8年前疑似遭虐死的傳聞，再度被網友重提。（圖／喬任梁 微博）

網友推測吳亦凡被瘋傳在獄中身亡，可能與當年出現在喬任梁被虐殺名單有關，先是知道太多內幕遭陷害入獄，如今又因為于朦朧發生意外慘死，牽扯出過多娛樂圈的黑幕，導致他遭到滅口，不過傳聞尚未遭到證實，仍有待官方說明及查證。

對於吳亦凡死在獄中的傳聞甚囂塵上，雖然北京朝陽區公安局尚未回應，不過官方及媒體都呼籲網友切勿散播未證實的消息，以免觸犯法律。