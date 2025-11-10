陳妍希與大陸男星陳曉，今年2月宣布結束9年婚姻，恢復單身後，不少網友大讚她的狀態愈來愈亮眼。近日，她在直播中罕見提及過去懷孕期間的心路歷程，坦言當時心情曾因為妊娠紋而感到低落，也讓許多網友深有同感，紛紛留言力挺：「女演員壓力真的很大！」

談到懷孕話題時，陳妍希首度公開透露，自己在懷孕期間因肚子迅速撐大又縮小，出現了明顯的妊娠紋，讓她一度陷入焦慮，「我生完孩子以後，肚子一度是有妊娠紋的，會有點擔心，畢竟身為女演員，還要演戲，肚子皺皺不好看，選擇衣服上會有很多的限制」，她坦言當時對產後身材恢復感到巨大壓力，也擔心影響拍戲，講述時神情略顯無奈。

這段真誠發言引起許多媽媽級網友的共鳴，留言鼓勵：「她現在更有韻味了一種母性的光輝」、「希望這個行業能少一些對女性身材的苛責」、「看完好心疼陳妍希！懷孕要面對身體變化，作為女演員還要快速調整狀態，妊娠紋從來不是瑕疵而是勳章」、「看陳妍希談妊娠紋差點跟著哭了！女演員既要面對生育的辛苦，又要顧慮形象，真的太不容易，條紋從來定義不了魅力」。

自離婚後，陳妍希以真實、自然的狀態重新出發，無論是工作還是生活分享都更顯自在，這次她勇敢談論女性身體議題，讓外界再次看見她溫柔又堅強的一面。也有不少網友心疼表示：「希望她能一直這麽幸福下去」、「她眼睛裡有淚光是真的很難過吧」、「敬佩所有媽媽」、「她說得太真實了那種擔心和無力感」。