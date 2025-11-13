●超微周三飆漲9%，收在258.89美元。在紐約舉行的法說會上，執行長蘇姿豐表示，在未來5年內，超微資料中心晶片的年營收將達到1000億美元，且獲利將實現倍數成長。她並表示，到2030年，超微資料中心晶片的市場規模將達到1兆美元，而AI將是推動成長主要的動力。她表示，資料中心絕對是目前最大的成長機遇，而超微正處於非常、非常有利的位置。該公司並預期未來3到5年內每股盈餘將增至20美元。根據LSEG估計，超微在2025年每股盈餘為2.68美元。超微盤後回落0.91%。

●鴻海ADR周三大漲5.74%，董事長劉揚偉在法說會上表示，AI伺服器需求強勁，鴻海第四季機櫃出貨可望實現「高雙位數」季增率，營收動能將持續上揚。加上消費性智慧產品進入旺季，本季可望交出亮眼的季增、年增表現，今年全年成長目標不變，也看好明年營運展望。劉揚偉表示，他對AI市場的發展樂觀看待，鴻海將取得更多元的AI訂單，他「非常看好」鴻海明年營運表現。在台北股市，鴻海股價表現乏力，反映投資人對AI熱門股估值過高仍然感到不安。