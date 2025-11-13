不少人為了去除冰箱異味，會放咖啡渣或檸檬，但這樣的做法只是治標不治本。無毒教母譚敦慈指出，冰箱有異味，不能只掩蓋味道，應先找出造成臭味的來源，否則只會讓問題更為嚴重。她分享自己會在冰箱放入看護墊，利用其吸水又防水的特性來保持冰箱乾爽，還能防止生肉血水滴落污染食物，降低食物中毒發生率。

無毒教母譚敦慈在《健康e起聊》節目上指出，當冰箱出現異味，該做的是找出異味來源，查看是否有食物灑出或腐壞，而不是用其他物品來掩蓋味道；放咖啡渣或檸檬，只是治標不治本的做法，還會讓冰箱異味問題變嚴重。

譚敦慈分享自己的做法，她會在冰箱裡放入「看護墊」，每層底部各鋪一張。譚敦慈解釋，看護墊一面吸水、一面防水，能防止生肉的血水往下滴，避免其他食材受到污染，減少食物中毒發生率。更換頻率為一年一次，只要常保冰箱乾淨，就不用太常替換。

譚敦慈也提醒，冰箱食材最多放7成滿就好，過量的食材會讓冷空氣無法流通，除了容易滋生細菌，還很耗電，平時也要養成每周擦冰箱的習慣，去除異味來源的同時，也能檢查哪些食物快要腐壞。

譚敦慈表示，留意冰箱膠條是否老化也很重要，若冰箱周邊有冷風溢出、冰箱門無法夾住紙張，就代表膠條需要更換，在密封不良的情況下，會導致冰箱的溫度不夠。膠條若長黴菌，可先用稀釋後的漂白水擦拭，再用清水重複擦一遍，最後再用乾布擦乾。