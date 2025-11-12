俄羅斯政府外洩文件顯示，正在研發中的次世代轟炸機「PAK-DA」部分使用Su-57匿蹤戰機的零件與技術，包括液壓致動器與內置彈艙的齒輪鉸鏈。PAK DA預計與Su-57一樣，將武器完全內藏以維持匿蹤性能。

軍事觀察（Military Watch）12日報導，像這樣的技術共享並非首例，俄羅斯中程轟炸機Tu-22M3M目前就使用了與Su-57相似的通信系統，因其具備可靠性高、傳輸速度快、重量輕且節能等特點。

🇷🇺✈️PAKDA unveils a supersonic Russian bomber armed with a hypersonic cruise missile.

The platform pairs blistering speed with long range precision strike capability.

Its hypersonic weapon lets the bomber threaten well defended targets far beyond previous limits.

Integration… pic.twitter.com/zRDXh7Uj30 — Defense Intelligence (@DI313_) November 6, 2025

外界推測，Su-57採用的低反射玻璃纖維材料，一種可降低維護成本、取代傳統匿蹤塗層的新材質，也可能同樣應用在PAK DA上。

PAK DA計劃推展慢，西方這麼推斷

西方消息指出PAK DA計畫進展緩慢，俄方因缺乏高精密加工設備而導致零件生產受阻。但這一說法仍受質疑，因為俄國國防產業近年能從中國大陸取得大量先進機具，彌補蘇聯機械工業於1990年代衰退後的缺口。

俄國國防部於2023年12月確認，已委託建立專門負責PAK DA研發與測試的新設施。該機的設計於2019年完成，搭載的次世代發動機「Izdeliye RF」據報於2022年開始地面測試，並採用Su-57的AL-51F發動機技術。

由於研發延宕，俄國國防部在2010年代中期決定恢復生產Tu-160轟炸機作為權宜之計。目前預估PAK DA將於2030年代末服役。

俄戰略轟炸能量已落後中美

今年6月1日，烏克蘭軍隊在「蜘蛛網行動」中成功襲擊多處俄國戰略轟炸機基地，導致多架Tu-95MS受損或毀壞，事件促使外界重新關注俄羅斯戰略航空的未來發展。有分析認為，隨著可替代機種稀缺，俄方可能加快推進PAK DA量產計畫，以取代受損的老舊機隊。

儘管冷戰末期的Tu-160曾被視為全球性能最強的戰略轟炸機，但如今俄羅斯的空中力量已顯落後。

美國B-21匿蹤轟炸機已於2023年11月首飛，中國大陸也試飛多款大型無人匿蹤機，其中一型甚至比B-21體型更大，凸顯俄方在新世代戰略轟炸機競賽中的壓力。