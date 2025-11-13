日本首相高市早苗近日在國會以一句「陸若攻台恐構成日本存立危機」引爆外交震盪，不僅引來北京強烈反擊，也讓中日關係掀起波瀾。隨著美國總統川普以交易式外交重塑區域秩序、重新排列亞洲力量平衡，重新改寫亞太地區的「棋局」。

《金融時報》報導，一位曾為三名前日本首相擔任高級顧問的人士指出，中、日這兩個區域重量級國家的關係，是世界上最敏感的關係之一，「任何領導人更迭、外部衝擊或局勢變化，都是對平衡的威脅。」

近日高市早苗在國會中提到一個假設情境，表示陸若攻台，可能被視為日本的「存立危機事態」，使日本自衛隊得以進行軍事回應。而這番明確表述超越歷任日相慣例，因為她暗示東京在未遭受攻擊的情況下，也可能採取軍事行動，此舉也引發北京抗議。

但熟悉她內閣運作的人士表示，高市的言論其實反映了日本防衛省與經濟安全部門內部許多官員的觀點。

雪城大學麥克斯威爾學院的政治學者艾斯特維茲-阿貝（Margarita Estévez-Abe）指出，日本因川普訪問而士氣大振，高市認為自己能更加直接表達立場，而中方則因與華府達成貿易協議而感到勝利，「過去十天棋局變動非常大，雙方都變得更為強勢。」

東京國際基督教大學（International Christian University）國際關係專家納吉（Stephen Nagy指出，高市早苗過去擔任經濟安全保障大臣的背景，讓她更理解日本在對中政策上的脆弱點，「相比曾任首相的石破茂與岸田文雄，高市對經濟安全議題思考得更深入。她重視韌性，而這會成為她的外交品牌。」

地緣經濟研究所（Institute of Geoeconomics）研究員、前日本外交官町田穗隆（Hotaka Machida）表示，高市對國內經濟的關注，也會凸顯日本高度依賴中方製造業及其市場，作為支撐日本經濟的重要力量。

然而，他補充，這種經濟互賴關係始終會被北京帶來的安全風險所抵消，而在安全領域，日本則在很大程度上依賴美國作為其「唯一選擇」的防衛保障者。

町田穗隆表示：「當前的日中情勢非常嚴峻，因為北京既是競爭者，也是挑戰者。日本十分擔心中方在軍事上愈發自信。」

東京天普大學（Temple University）當代亞洲研究所所長杜加里克（Robert Dujarric）指出，日本在對中立場上的一大變數是川普政府，因為川普削弱了美國作為可靠軍事與經濟後盾的形象。

他補充說，日本官員之間如今「出現一種新的恐懼」，擔心川普可能對美日關係造成傷害。

杜加里克說：「高市也許與前任首相採取相同政策，中國也仍由同一位領導人掌權，但如今高市與習近平手上的牌，與過去已完全不同。」