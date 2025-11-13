陸外交部指如日方膽敢武力介入台海局勢陸必將迎頭痛擊。（大陸外交部）

大陸外交部發言人林劍13日主持例行記者會。有記者提問，日本首相高市早苗日前發表關於「中國對台灣動武可能構成日本存亡危機事態」的言論。據報導，高市在國會答辯時稱，有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。對此，林劍強調，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方必將迎頭痛擊。」

林劍表示，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在陸方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回。上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰陸方的核心利益，侵犯中國主權。

「中方對此堅決反對，絕不容忍。日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」林劍說。

今年是中國抗戰暨二戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由，悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

「今天日本首相高市早苗再提所謂『存亡危機事態』究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次與中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍重申，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。」

「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」林劍說。