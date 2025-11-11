大陸駐大阪總領事薛劍近日針對日本首相高市早苗在國會答辯「台灣有事」時，狠嗆日方「闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉」後續亦稱「台灣問題與日本無關」。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（11）日回嗆，陸方外交人員的戰狼言行，令人大開眼界；也是對一國的首長的極度不尊重與無禮。他呼籲陸方應秉持尊重，與台灣及其他國家好好相處。

被認為走「戰狼外交」路線的陸方駐日外交官薛劍，8日在個人X帳號上針對高市早苗有關「台灣有事」的發言，怒嗆「那種擅自闖入的骯髒頭顱，應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎」，並附上憤怒表情符號。日方已對此表達嚴正抗議，高市首相也表態，沒有要收回自己的言論，但未來會更謹慎。

而我國外交部發言人蕭光偉今日在記者會回答相關議題時反嗆，「中國的外交人員這種戰狼般的言行舉止，實際上是令人大開眼界，更突顯了他們恣意妄為的霸權心態，這樣的威脅不僅不符合文明法治國家的言論底線，更是對一國的政府首長極度的不尊重與無禮。」、 「中方外交人員這樣不當的言行，只會傷害到自己的國家形象」。

他奉勸，「中方應秉持著相互尊重的原則，在國際社會上跟其他國家好好相處，包括台灣。台海的和平穩定攸關全球安全以及發展，台灣會持續和所有理念相近的國家繼續密切的合作，共同的確保台海的和平穩定，以及因應來自威權國家各種可能的威脅以及侵擾。